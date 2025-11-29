والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها

الوكيل الإخباري- كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة حول وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد (32 عاماً)، والتي رحلت بشكل مفاجئ في 26 نوفمبر 2025، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بسبب تضارب الروايات المتداولة.

اضافة اعلان



في برنامجه "علامة استفهام"، أوضح العباسي أنه تواصل مباشرة مع والدة الراحلة التي أكدت أن هبة كانت تعيش بمفردها، وعُثر عليها متوفاة على الكنبة داخل غرفة المعيشة، نافية وجود أي شبهة جنائية. ورجّحت الأسرة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن هبة كانت تتبع نظاماً غذائياً صارماً في الأسابيع الأخيرة رغم عدم معاناتها من أي أمراض معروفة.



وأشار العباسي إلى أن الضغوط المهنية مع الحمية القاسية ربما شكّلت عوامل خطورة أدت إلى توقف القلب المفاجئ. كما بيّن أن آخر تواصل لها مع القناة كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل بسبب شعورها بتعب مفاجئ دون مؤشرات خطيرة.