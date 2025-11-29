السبت 2025-11-29 11:47 ص

والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف الرواية الكاملة لوفاة ابنتها

ا
هبة الزياد
السبت، 29-11-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة حول وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد (32 عاماً)، والتي رحلت بشكل مفاجئ في 26 نوفمبر 2025، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بسبب تضارب الروايات المتداولة.

اضافة اعلان


في برنامجه "علامة استفهام"، أوضح العباسي أنه تواصل مباشرة مع والدة الراحلة التي أكدت أن هبة كانت تعيش بمفردها، وعُثر عليها متوفاة على الكنبة داخل غرفة المعيشة، نافية وجود أي شبهة جنائية. ورجّحت الأسرة أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة أن هبة كانت تتبع نظاماً غذائياً صارماً في الأسابيع الأخيرة رغم عدم معاناتها من أي أمراض معروفة.


وأشار العباسي إلى أن الضغوط المهنية مع الحمية القاسية ربما شكّلت عوامل خطورة أدت إلى توقف القلب المفاجئ. كما بيّن أن آخر تواصل لها مع القناة كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل بسبب شعورها بتعب مفاجئ دون مؤشرات خطيرة.


وبخصوص الشائعات حول تعرّضها لتهديدات أو ابتزاز، أكد العباسي أن العائلة لم تُصدر أي تصريح يدعم هذه المزاعم، وأن المعلومات المؤكدة حتى الآن تقتصر على الأسباب الصحية المرتبطة بنمط حياتها في الفترة الأخيرة.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن السوق العالمي أغلق مرتفعا عند 4225 دولار للأونصة، وهذا انعكس على السوق المحلي بواقع 2.10 دينار للغرا

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

ل

تكنولوجيا ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا

طائرة إيرباص A320

عربي ودولي شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320

65

طب وصحة قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

غزة

فلسطين استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

5

طب وصحة تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي 8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة