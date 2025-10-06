الإثنين 2025-10-06 09:57 ص
 

معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"

الإثنين، 06-10-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت معلومات قناة "mtv"، يوم الأحد، أن "لا مقايضة في قضية فضل شاكر، وقد سلّم نفسه على قاعدة عدم تورّطه في دم الجيش اللبناني في أحداث عبرا".

وبحسب المعلومات، كان ثلاثة ضباط من مخابرات الجيش اللبناني في انتظار شاكر، بعد اتصالات جرت عبر وسطاء على امتداد شهرين أدت إلى عملية التسليم.

وأفادت المعلومات بأن فضل شاكر تعرّض في الفترة الأخيرة إلى مضايقات كثيرة، لا سيما بعد عودته إلى الأعمال الفنية.

لبنان 24 

 
 
gnews

