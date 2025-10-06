معلومات جديدة... هذا آخر ما كشف عن قضية "فضل شاكر"

وبحسب المعلومات، كان ثلاثة ضباط من مخابرات الجيش اللبناني في انتظار شاكر، بعد اتصالات جرت عبر وسطاء على امتداد شهرين أدت إلى عملية التسليم.
وأفادت المعلومات بأن فضل شاكر تعرّض في الفترة الأخيرة إلى مضايقات كثيرة، لا سيما بعد عودته إلى الأعمال الفنية.
