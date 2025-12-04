استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم

ويعكس هذا التتويج سيطرة "الهضبة" على الساحة الموسيقية العربية، بعد أن تجاوز عدد استماعاته على المنصة 3 مليارات استماع، ليصبح الفنان العربي الأكثر استماعًا عبرها.
كما حافظ ألبومه الأخير "ابتدينا" على صدارة قوائم الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط، وتصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في مصر على منصة سبوتيفاي لعام 2025.
