الخميس 2025-12-04 01:03 م

استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم

عمرو دياب
الخميس، 04-12-2025 12:26 م

الوكيل الإخباري-   حصد الفنان المصري عمرو دياب لقب أفضل فنان وأفضل ألبوم، كما اختيرت أغنيته “خطفوني” كأفضل أغنية لعام 2025 على منصة أنغامي.

ويعكس هذا التتويج سيطرة "الهضبة" على الساحة الموسيقية العربية، بعد أن تجاوز عدد استماعاته على المنصة 3 مليارات استماع، ليصبح الفنان العربي الأكثر استماعًا عبرها.


كما حافظ ألبومه الأخير "ابتدينا" على صدارة قوائم الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط، وتصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في مصر على منصة سبوتيفاي لعام 2025.

 

ارم نيوز  

 
 


