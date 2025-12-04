الخميس 2025-12-04 01:04 م

تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

ملات ورقية أردنية فئة 50 دينارًا
ملات ورقية أردنية فئة 50 دينارًا
الخميس، 04-12-2025 12:26 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات وزارة المالية أن التحصيل الحكومي من بند الرسوم الجمركية بلغ 1.7%خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.اضافة اعلان


ووفقا للبيانات،  فإن قيمة الرسوم الجمركية المحصلة من قبل الحكومة وصلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي قرابة 165 مليون دينار، مقارنة مع 168 مليون دينار من التحصيل الحكومي من بند الرسوم الجمركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما الغرامات الجمركية فوصل التحصيل الحكومي من هذا البند قرابة 21 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 24 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الإفراج عن 453 موقوفًا إداريًا

كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

أخبار الشركات كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

فا

فن ومشاهير حقيقة إفلاس الفنانة فيروز

الجيش الإسرائيلي قام بهدم وتجريف مقابر في غزة

فلسطين حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل

أ.د سلام خالد محادين

أخبار محلية التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

ااى

فن ومشاهير استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم

ملات ورقية أردنية فئة 50 دينارًا

اقتصاد محلي تراجع التحصيل من بند الرسوم الجمركية 1.7% خلال أول 9 شهور من 2025

فا

منوعات نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء



 
 



الأكثر مشاهدة