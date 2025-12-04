الخميس 2025-12-04 01:04 م

نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء

الخميس، 04-12-2025

الوكيل الإخباري-   في الشتاء، تصبح العناية بالنباتات المنزلية صعبة بسبب انخفاض درجات الحرارة، لذا يفضل اختيار نباتات تتحمل البرودة لضمان حديقة مزدهرة طوال الموسم.

أفضل النباتات المقاومة للبرد:
الكرنب وملفوف الزينة: تتحمل الصقيع، وتزداد ألوانها وضوحًا مع انخفاض الحرارة، ما يضفي مظهرًا جذابًا على الحديقة.
نبات الخربق (وردة عيد الميلاد): يتحمل الظل والطقس البارد، ويحافظ على أوراقه الخضراء طوال العام مع ظهور أزهاره في أواخر الشتاء.
زهرة فم السمكة: تزدهر في الشتاء وتستمر في النمو رغم انخفاض الحرارة، خاصة في المناطق المعتدلة.
نبتة عسل الزهور (الأليسوم): تتحمل الصقيع المتكرر، وتضيف ألوانًا ورائحة لطيفة، وتناسب أحواض الزراعة والحواف والمساحات المفتوحة.


اختيار النباتات المقاومة للبرد يجعل الحديقة مزهرة ومتوازنة طوال الموسم مع أقل جهد ممكن.

 

نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء



 
 





