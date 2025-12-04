نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء

الوكيل الإخباري- في الشتاء، تصبح العناية بالنباتات المنزلية صعبة بسبب انخفاض درجات الحرارة، لذا يفضل اختيار نباتات تتحمل البرودة لضمان حديقة مزدهرة طوال الموسم.

أفضل النباتات المقاومة للبرد:

الكرنب وملفوف الزينة: تتحمل الصقيع، وتزداد ألوانها وضوحًا مع انخفاض الحرارة، ما يضفي مظهرًا جذابًا على الحديقة.

نبات الخربق (وردة عيد الميلاد): يتحمل الظل والطقس البارد، ويحافظ على أوراقه الخضراء طوال العام مع ظهور أزهاره في أواخر الشتاء.

زهرة فم السمكة: تزدهر في الشتاء وتستمر في النمو رغم انخفاض الحرارة، خاصة في المناطق المعتدلة.

نبتة عسل الزهور (الأليسوم): تتحمل الصقيع المتكرر، وتضيف ألوانًا ورائحة لطيفة، وتناسب أحواض الزراعة والحواف والمساحات المفتوحة.



اختيار النباتات المقاومة للبرد يجعل الحديقة مزهرة ومتوازنة طوال الموسم مع أقل جهد ممكن.