نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء

أفضل النباتات المقاومة للبرد:
الكرنب وملفوف الزينة: تتحمل الصقيع، وتزداد ألوانها وضوحًا مع انخفاض الحرارة، ما يضفي مظهرًا جذابًا على الحديقة.
نبات الخربق (وردة عيد الميلاد): يتحمل الظل والطقس البارد، ويحافظ على أوراقه الخضراء طوال العام مع ظهور أزهاره في أواخر الشتاء.
زهرة فم السمكة: تزدهر في الشتاء وتستمر في النمو رغم انخفاض الحرارة، خاصة في المناطق المعتدلة.
نبتة عسل الزهور (الأليسوم): تتحمل الصقيع المتكرر، وتضيف ألوانًا ورائحة لطيفة، وتناسب أحواض الزراعة والحواف والمساحات المفتوحة.
اختيار النباتات المقاومة للبرد يجعل الحديقة مزهرة ومتوازنة طوال الموسم مع أقل جهد ممكن.
