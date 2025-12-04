الخميس 2025-12-04 01:04 م

جدل واسع ينتهي بحظر Roblox في هذه الدولة

غا
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" حظر الوصول إلى منصة الألعاب الأميركية للأطفال "Roblox"، مبررة القرار بأن المنصة تحتوي على محتوى غير مناسب قد يؤثر سلبًا على النمو الفكري والأخلاقي للأطفال.

من جهتها، أكدت شركة Roblox احترامها للقوانين في جميع البلدان التي تعمل فيها، مشددة على أن المنصة توفر بيئة إيجابية للتعلم والإبداع، وأن السلامة تأتي على رأس أولوياتها مع تدابير قوية للكشف عن المحتوى الضار ومنعه.


ويأتي الحظر في وقت يتجاوز فيه عدد المستخدمين النشطين يوميًا على المنصة 151.5 مليون مستخدم في الربع الثالث من العام، بعد أن تم حظرها سابقًا في دول مثل العراق وتركيا بسبب مخاوف تتعلق باستغلال المنصة من قبل متحرشين.

 

لبنان 24 

 
 


gnews

