حقيقة إفلاس الفنانة فيروز

الخميس، 04-12-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   نفى نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد ما تردد حول مرور الفنانة فيروز بأزمة مالية أو طلبها الحصول على شقة من مشروعات الإسكان، مؤكداً أنها تقيم في فيلتها الخاصة في بلدة الرابية، والتي تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات.

وشدد بوسعيد على أن الشائعات عارية تماماً عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل إلى تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الأخبار المغلوطة التي تسيء لفنانة في مكانة فيروز، والتي تُعد رمزاً من رموز الفن العربي وواجهة ثقافية للبنان.


كما نفى منظم الحفلات يوسف دندش صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن فيروز تمتلك دخلًا من عائدات حقوق استغلال أعمالها في باريس يضمن لها حياة كريمة، وأنها لا تحتاج لأي مساعدات مالية. وأضاف أن الفنانة ما زالت تعيش حالة من الحزن بعد رحيل نجلها الموسيقار زياد الرحباني، ولا توجد لديها نية للظهور الإعلامي أو إحياء حفلات في الفترة الحالية.


وتُقدّر ثروة فيروز وفقًا لمجلة فوربس عام 2015 بحوالي 36 مليون دولار.

 

 ارم نيوز 

 
 


