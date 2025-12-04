حقيقة إفلاس الفنانة فيروز

وشدد بوسعيد على أن الشائعات عارية تماماً عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل إلى تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الأخبار المغلوطة التي تسيء لفنانة في مكانة فيروز، والتي تُعد رمزاً من رموز الفن العربي وواجهة ثقافية للبنان.
كما نفى منظم الحفلات يوسف دندش صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن فيروز تمتلك دخلًا من عائدات حقوق استغلال أعمالها في باريس يضمن لها حياة كريمة، وأنها لا تحتاج لأي مساعدات مالية. وأضاف أن الفنانة ما زالت تعيش حالة من الحزن بعد رحيل نجلها الموسيقار زياد الرحباني، ولا توجد لديها نية للظهور الإعلامي أو إحياء حفلات في الفترة الحالية.
وتُقدّر ثروة فيروز وفقًا لمجلة فوربس عام 2015 بحوالي 36 مليون دولار.
