التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

12:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756139 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 4-12-2025 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي أ.د عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الموافقة على تجديد تعيين أ.د سلام خالد محادين رئيساً للجامعة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-1-2026. اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





