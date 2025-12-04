الخميس 2025-12-04 01:03 م

التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

أ.د سلام خالد محادين
الخميس، 04-12-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 4-12-2025 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي أ.د عزمي محافظة، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الموافقة على تجديد تعيين أ.د سلام خالد محادين رئيساً للجامعة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-1-2026. اضافة اعلان
 
 


