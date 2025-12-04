التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

-
أخبار متعلقة
-
التربية : اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم بدون هذا الشرط
-
مجلس التعليم العالي يقرر التنسيب بتجديد تعيين العجلوني رئيساً لجامعة البلقاء التطبيقية
-
(58) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير المياه والري يستقبل ممثل منظمة اليونيسف لدى الاردن
-
مديرية الأمن العام تعلن إغلاق مسار سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر
-
المجلس التمريضي يحذّر من الإعلانات التعليمية غير المرخّصة
-
الاردن .. عائلة تعيش لحظات مرعبة .. ودورية نجدة تتدخل ..!
-
تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم