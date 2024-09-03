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"جودبي": معرض سوفكس فرصة لتسويق المنتجات والصناعات الدفاعية الأردنية

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 03-09-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) المهندس راتب أبو الراغب، يتحدث لبرنامج الوكيل عن أهم ما يميز المركز وأحدث التقنيات التي توصلوا إليهااضافة اعلان
 
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