رحيل إعلامية مصرية شهيرة يُحزن الوسط الإعلامي - صورة

ونعى عدد من الإعلاميين والفنانين الراحلة، مشيدين بأخلاقها المهنية وأسلوبها الهادئ، وبصمتها المميزة في البرامج الاجتماعية والإنسانية التي قدمتها.
عرفت الفقي بإطلالاتها الرصينة في برامج مثل "عيون المحور" و**"كواليس"** و**"سيداتي آنساتي"**، وقد واجهت مرضها بشجاعة وأمل حتى اللحظات الأخيرة، في ظل تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.
ولم تُعلن أسرتها بعد عن تفاصيل الجنازة أو مراسم العزاء.
