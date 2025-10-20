رحيل إعلامية مصرية شهيرة يُحزن الوسط الإعلامي - صورة

الوكيل الإخباري- رحلت عن عالمنا صباح يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الإعلامية المصرية فيفيان الفقي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى عدد من الإعلاميين والفنانين الراحلة، مشيدين بأخلاقها المهنية وأسلوبها الهادئ، وبصمتها المميزة في البرامج الاجتماعية والإنسانية التي قدمتها.



عرفت الفقي بإطلالاتها الرصينة في برامج مثل "عيون المحور" و**"كواليس"** و**"سيداتي آنساتي"**، وقد واجهت مرضها بشجاعة وأمل حتى اللحظات الأخيرة، في ظل تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.



ولم تُعلن أسرتها بعد عن تفاصيل الجنازة أو مراسم العزاء.



