الثلاثاء 2025-10-14 09:24 م
 

ولي العهد يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية بالمجلس
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية بالمجلس
 
الثلاثاء، 14-10-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري- أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بعمق العلاقات الأردنية البريطانية، خلال لقاءين منفصلين في لندن، الثلاثاء، مع رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل، ورئيسة لجنة التنمية الدولية في المجلس سارة شامبيون.اضافة اعلان


وعبر سموه خلال اللقاءين عن اعتزازه بمستوى التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، مؤكدا الحرص على توسيعه في المجالات التكنولوجية.

وبالحديث عن الإقليم، أكد سمو ولي العهد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وأكد سموه ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لإدخال المساعدات في ظل الوضع الإنساني الحرج.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة دعم وتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعتبر شريان حياة للفلسطينيين.

وحضر اللقاءين السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

أخبار محلية ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

ل

ترند اشترى سيارة على الهوية.. شاب أردني يروي تجربته مع الأقساط

ب

أخبار محلية مدير المجمع الصناعي يكشف تفاصيل حادثة التسرب في أحد مصانع العقبة

الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

خاص بالوكيل الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

أخبار محلية ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

ولي العهد يشير إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون.

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها

فلسطين الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها



 
 





الأكثر مشاهدة