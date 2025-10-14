ولي العهد يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله

وعبر سموه خلال اللقاءين عن اعتزازه بمستوى التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، مؤكدا الحرص على توسيعه في المجالات التكنولوجية.
وبالحديث عن الإقليم، أكد سمو ولي العهد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وأكد سموه ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لإدخال المساعدات في ظل الوضع الإنساني الحرج.
وشدد سمو ولي العهد على ضرورة دعم وتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تعتبر شريان حياة للفلسطينيين.
وحضر اللقاءين السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
