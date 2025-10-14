ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

08:38 م

الوكيل الإخباري- اجتمع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر في لندن، الثلاثاء.





وأشاد سمو ولي العهد بالعلاقات المتميزة بين الأردن وبريطانيا، لافتا إلى توافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتحقيق السلام بالشرق الأوسط.



وثمن سموه قرار اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأكد سمو ولي العهد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة سكانها.



وتم التأكيد على ضرورة دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على استقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما.



وحضر الاجتماع السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.



