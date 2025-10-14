الثلاثاء 2025-10-14 09:23 م
 

عجلون: إطلاق أسبوع التوعية البيئية بعجلون

ن
أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديريات التربية والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة ومحمية غابات عجلون اليوم الثلاثاء فعاليات "أسبوع التوعية البيئية" بمناسبة يوم البيئة العربي لرفع الوعي البيئي وتشجيع التعاون لمواجهة التصحر وتغير المناخ.

اضافة اعلان


وقال مدير التربية في عجلون خلدون جويعد ان الاحتفال بالمناسبات البيئية يعزز الوعي بمخاطر التلوث والتغير المناخي داعياً إلى تكثيف التعاون بين المؤسسات لمواجهة التحديات البيئية.


وبينت الملازم ثاني من الإدارة الملكية لحماية البيئة رنا الشويات، أن الإدارة شريك استراتيجي مع مختلف الجهات الرسمية لحماية البيئة والثروة الحرجية، مشيرة إلى إدخال طائرة درون لمراقبة الغابات وتعزيز جهود الحد من الحرائق والاعتداءات.


وقالت رئيس قسم التعليم البيئي في محمية غابات عجلون كوثر دويكات إن المحمية تضم نحو 600 نوع من النباتات و100 نوع من الحيوانات والزواحف وتعد من أبرز وجهات السياحة البيئية في الأردن، مشيره إلى برامج المحمية التعليمية ومبادرة فرسان الطبيعة لتعزيز الوعي البيئي.


وأكدت رئيس قسم التوعية في مديرية البيئة سوسن عنيزات أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، مشيرة إلى مبادرات الوزارة مثل "بيئتنا مسؤوليتنا" وبهمّتنا نحمي بيئتنا "وعجلون بلد السنديان والزيتون" والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.


واستعرضت المهندسة رهام المومني من مركز زراعي الجنيد جهود مديرية الزراعة في الحفاظ على التنوع الحيوي، مؤكدة دور المدارس في ترسيخ القيم البيئية وتنمية الوعي لدى الطلبة من خلال الأنشطة والمبادرات البيئية الهادفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

أخبار محلية ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

ل

ترند اشترى سيارة على الهوية.. شاب أردني يروي تجربته مع الأقساط

ب

أخبار محلية مدير المجمع الصناعي يكشف تفاصيل حادثة التسرب في أحد مصانع العقبة

الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

خاص بالوكيل الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي

ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

أخبار محلية ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

ولي العهد يشير إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون.

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها

فلسطين الكيان: لن يدخل القطاع إلا نصف شاحنات المساعدات المتفق عليها



 
 





الأكثر مشاهدة