عجلون: إطلاق أسبوع التوعية البيئية بعجلون

الوكيل الإخباري- أطلقت مديريات التربية والبيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة ومحمية غابات عجلون اليوم الثلاثاء فعاليات "أسبوع التوعية البيئية" بمناسبة يوم البيئة العربي لرفع الوعي البيئي وتشجيع التعاون لمواجهة التصحر وتغير المناخ.

اضافة اعلان



وقال مدير التربية في عجلون خلدون جويعد ان الاحتفال بالمناسبات البيئية يعزز الوعي بمخاطر التلوث والتغير المناخي داعياً إلى تكثيف التعاون بين المؤسسات لمواجهة التحديات البيئية.



وبينت الملازم ثاني من الإدارة الملكية لحماية البيئة رنا الشويات، أن الإدارة شريك استراتيجي مع مختلف الجهات الرسمية لحماية البيئة والثروة الحرجية، مشيرة إلى إدخال طائرة درون لمراقبة الغابات وتعزيز جهود الحد من الحرائق والاعتداءات.



وقالت رئيس قسم التعليم البيئي في محمية غابات عجلون كوثر دويكات إن المحمية تضم نحو 600 نوع من النباتات و100 نوع من الحيوانات والزواحف وتعد من أبرز وجهات السياحة البيئية في الأردن، مشيره إلى برامج المحمية التعليمية ومبادرة فرسان الطبيعة لتعزيز الوعي البيئي.



وأكدت رئيس قسم التوعية في مديرية البيئة سوسن عنيزات أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، مشيرة إلى مبادرات الوزارة مثل "بيئتنا مسؤوليتنا" وبهمّتنا نحمي بيئتنا "وعجلون بلد السنديان والزيتون" والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.