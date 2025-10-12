هذا ما يجري في القطاع الآن

الأحد 2025-10-12 10:59 م
 

الأحد، 12-10-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-   شنّت المقاومة في قطاع غزة عملية عسكرية استهدفت مربعاً سكنياً تقطن فيه ميليشيا مدعومة من قوات الاحتلال، ما أسفر عن اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر هذه الميليشيات.اضافة اعلان


وأعلنت المقاومة عن اعتقال أكثر من 60 عنصراً من الميليشيا، والتي كانت مسؤولة بحسب رواية الكثير من صحفيي وناشطي قطاع غزة عن اغتيال الصحفي صالح الجعفراوي بعد اختطافه وتعذيبه.

فيما تحاول عناصر وزارة الداخلية في غزة منذ وقف إطلاق النار استعادة الأمن والسيطرة على المدينة، في ظل حالة الانفلات التي شهدتها خلال الحرب.

كما أكدت مصادر أمنية في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية في مدينة غزة تمكنت من السيطرة بالكامل على المليشيا المسلحة في حي صبرة، عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال.
 
 
