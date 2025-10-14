ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

وأشار سموه إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون، الشركة الرائدة عالميا في مجال التعلم مدى الحياة، من خلال تنفيذ برنامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" المعتمد من الشركة في المملكة.
وأكد سمو ولي العهد أهمية التركيز على مخرجات هذا البرنامج التعليمي الذي يهدف إلى زيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل نوعية في المجالات التقنية والمهنية، وتأهيل المعلمين.
وركز سموه، خلال اللقاء، على خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، التي تهدف للاستفادة من التخصصات التي يتضمنها برنامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" في تطوير العملية التعليمية.
وجال سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة في مرافق الكلية التقنية، واستمعا إلى شرح حول أساليب التدريس والتدريب التقني فيها.
وحضر اللقاء السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية
-
العبادي يكشف تفاصيل ما حدث في أحد المصانع بالعقبة
-
ولي العهد يؤكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية واستقرار سوريا ولبنان
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي
-
عجلون: إطلاق أسبوع التوعية البيئية بعجلون
-
الأمن العام: إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في العقبة بسبب تسرب غاز
-
ولي العهد يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية