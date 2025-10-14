ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

الثلاثاء 2025-10-14 09:24 م
 

ولي العهد يشير إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون.
الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في كلية "ساوث بانك" التقنية في لندن، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن شركة بيرسون العالمية، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين.اضافة اعلان


وأشار سموه إلى أهمية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون، الشركة الرائدة عالميا في مجال التعلم مدى الحياة، من خلال تنفيذ برنامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" المعتمد من الشركة في المملكة.

وأكد سمو ولي العهد أهمية التركيز على مخرجات هذا البرنامج التعليمي الذي يهدف إلى زيادة فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل نوعية في المجالات التقنية والمهنية، وتأهيل المعلمين.

وركز سموه، خلال اللقاء، على خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، التي تهدف للاستفادة من التخصصات التي يتضمنها برنامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" في تطوير العملية التعليمية.

وجال سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة في مرافق الكلية التقنية، واستمعا إلى شرح حول أساليب التدريس والتدريب التقني فيها.

وحضر اللقاء السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
 
 
