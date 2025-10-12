المقاومة تسيطر على المليشيا المسلحة في غزة وتعتقل 60 عنصراً منهم

10:05 م

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر أمنية في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية في مدينة غزة تمكنت من السيطرة بالكامل على المليشيا المسلحة، عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصراً من المليشيا ونقلتهم إلى مواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم، ضمن عملية تمشيط شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.