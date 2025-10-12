المقاومة تسيطر على المليشيا المسلحة في غزة وتعتقل 60 عنصراً منهم

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصراً من المليشيا ونقلتهم إلى مواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم، ضمن عملية تمشيط شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.
