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الخميس، 21-04-2022 09:28 ص

أغنى رجل في العالم لا يملك منزلا وينام عند أصدقائه



الوكيل الاخباري - قال أغنى أغنياء العالم، إيلون ماسك، إنه لا يملك منزلا وأنه ينام على الأسرَّة الاحتياطية في منازل أصدقائه.

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وقال في مقابلة إنه لا يملك مسكنه الخاص حاليا وأنه كان يقيم مع أصدقاء في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بالقرب من مقر شركة “تسلا”، عندما كان يعمل في المدينة.

 

 

أضاف: “إذا سافرت إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث توجد معظم هندسة “تسلا”، فأنا في الأساس أتنقل بين غرف النوم الاحتياطية لأصدقائي. ليس لدي يخت، ولا آخذ إجازات، لذا فاستهلاكي الشخصي ليس مرتفعا”.


وأشار إلى أن “هناك استثناء واحدا هو الطائرة ولكن إذا لم أستخدم الطائرة سيكون لدي ساعات أقل للعمل”.


وبحسب “فوربس” فإن صافي ثروة ماسك تبلغ 219 مليار دولار، إلا أن وكالة “بلومبيرغ” أفادت بأن ثروته تقدر بـ251 مليار دولار، وهو أغنى شخص في الولايات المتحدة والعالم.

 

 

 

المصدر : القدس العربي 


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