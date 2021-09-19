حلاق تركي يدلل زبائنه بوسائل تسلية منها القراءة والبيانو والشطرنج

الوكيل الاخباري - يسعى الحلاق التركي مراد ألبير، إلى توفير وسائل تسلية لزبائنه تساعدهم في قضاء أوقات ممتعة داخل محل الحلاقة الخاص به، أبرزها القراءة والشطرنج وعزف البيانو.

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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، السبت، مشيرة إلى أن مراد ألبير، يوفر تلك الوسائل داخل مقر عمله في ولاية طوقات، شمالي تركيا.



ويقول ألبير لـ "الأناضول" إنه وضع مكتبة ولعبة شطرنج وآلة بيانو، من أجل تسلية زبائنه.



ويضيف: "في البداية أقدم خدمة الحلاقة للزبائن، ثم أبدأ النقاش معهم حول الكتب التي يمكنهم الاطلاع عليها أو ممارسة لعبة الشطرنج أو عزف البيانو والاستماع لهم.



وتابع: "رغم أن تلك الفكرة تعرضت لانتقادات في البداية وتشكيك في إمكانية نجاحها".

ولفت إلى أنه يحدد عدد زبائنه في اليوم بـ 12 فرد فقط لأنه يعمل بمفرده"، بينما يقول بعض الزائن إنه لم يصادف محلات حلاقة تعمل بهذا النظام من قبل.





المصدر : سبوتنك

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