خيولٌ ترقص وسط ألسنة اللهب في مهرجان لوميناريس الإسباني - فيديو

الوكيل الإخباري - في طقس احتفالي يغمره دخان تنفثه ألسنةُ لهب تتراقص برشاقةٍ تحت سنابك الخيل، افترش مهرجان "لوميناريس" السنوي شوارع قرية سان بارتولوميه دي بيناريس القريبة من العاصمة الإسبانية يوم الاثنين.



وفي مهرجان "لوميناريس" يمتطي الخيّالة خيولهم ويقتحمون بها النيران اعتقاداً منهم بأن ذلك يُطهرها ويحصنها ضد الأذى والمرض خلال الـ12 شهراً القادمة .

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