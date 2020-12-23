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الأربعاء، 23-12-2020 03:37 م

عائلة أسترالية تستعين بخبيرة أفاع لتعثر على ثعبان في مكان غير متوقع



الوكيل الاخباري - اكتشفت عائلة ثعبانا أسود ذو بطن أحمر وهو من الأنواع السامة مختبئا بين ألعاب أطفالهم داخل منزلهم في ولاية كوينزلاند بأستراليا، الأمر الذى جعلهم يتواصلون مع صائدة ثعابين متخصصة والتى استطاعت القبض عليه.

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وذكرت موقع "ذا صن" أن العائلة استدعت خبيرة للأفاعى، للعثور على الثعبان الذي كان بين دمى الأطفال في سلة للألعاب، ونشرت فيديو عبر تغريدة لها على منصة "تويتر".

 


ونشر ريتشي جيلبرت صائد الزواحف والذى يعمل في ذلك المجال لمدة 15 عاما، "فيديو" عبر صفحته بموقع فيسبوك، وصف صائدو الثعابين الزاحف بأنه خطيرللغاية، وقالوا إنه:

"من الرائع أن أحدا لم يتعرض للعض عن طريق الخطأ".

ويحذر صائدو الثعابين عبر موقعهم على الإنترنت، من أن الثعابين دائما ما تخلد إلى المساحات الصغيرة والضيقة ويمكنها الوصول إلى أماكن تبدو مستحيلة لدى البعض، كما يجب معالجة لدغات الثعابين من هذا النوع على الفور وعمل الإسعافات الأولية الصحيحة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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