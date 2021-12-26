فرخ بطريق ينجو من الاختطاف من قبل عصابة بطاريق

الوكيل الاخباري - أظهر فيديو نشرته شبكة "بي بي سي إيرث" السبت، نجاة فرخ بطريق حديث الولادة من عملية خطف، ولكن على عكس الخطف الاعتيادي، فلا فدية لعملية الخطف هذه.



حيث أن أزواج البطريق، وخصوصا الإناث اللاتي لم ينجحن في الإنجاب، يحاولن اختطاف صغار البطاريق الأخرى، مندفعين بحس الأمومة الطاغي لديهن.



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وهجم زوج من البطاريق على الأب الذي كان يقوم بالعناية بالصغير ريثما تعود الأنثى من صيد السمك.



وعند محاولة الأب التخلص منهما تبعهما بطريق آخر، ومن ثم أدخلوا الفرخ في مجموعة البطاريق وسدوا طريق الأب عنه، وجرت معركة بين المختطفين على الأحقية بملكية الفرخ.



وفي النهاية، وبعد أن لحق الأب بمصدر الضجة، تلقف فرصة سانحة بينما كان الخاطفون يتقاتلون فيما بينهم، فأبى القدر إلا أن يعيد له صغيره.







المصدر : سبوتنك