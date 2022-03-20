فيديو صادم يغزو الإنترنت.. عمال صحة يضربون السكان!

الوكيل الاخباري - فيديو صادم انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، يظهر تعنيف عناصر تابعة لهيئات الوقاية من كورونا في الصين لمواطنين تطبيقاً لسياسات الحكومة في مواجهة الجائحة.

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وتظهر المشاهد التي يُعتقد أنه تم تصويرها في مقاطعة شاندونغ الشمالية الشرقية، عمال صحة بملابس بيضاء وهم يتعاملون بعنف مع السكان المحليين لـ"أسباب وقائية".



كذلك يبيّن الفيديو قيامهم بضرب شخص محاصر بشكل متكرر، بينما يُقبض عليه من رقبته ويُطرح أرضاً ثم يُلكم في رأسه من الخلف. وبعدها وجه أحد عمال الصحة أيضاً ركلة للرجل وسط المشاجرة.



وفي حين أن سبب المشاجرة غير واضح تماماً، ولم يكن بالإمكان التأكد منه، غير أن استياء السكان من إجبارهم على الالتزام بقيود كورونا الصارمة مع انفتاح بقية العالم يوحي بصحته.



المصدر : العربية

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