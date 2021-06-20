فيضانات القرم تسهم بفرار تماسيح يتم التقاطها بإسلوب مثير

الوكيل الاخباري - أدت الفيضانات التي حدثت في مدينة يالطا بالقرم إلى فرار عدة تماسيح من محمية حيوانات أشار مديرها، فيكتور تشيلينكو، أنه قد تم التعامل مع الموقف قبل أن تتسبب بهلع السكان.

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وانتشر مقطع فيديو يوضح كيف يمسك الموظفون التماسيح من الفم والذيل ويسحبونها من الماء، بإسلوب فريد من نوعه.





في ليلة 17 يونيو/ حزيران، تسبب إعصار فوق شبه جزيرة القرم في هطول أمطار غزيرة وزيادة في الرياح الشمالية الغربية، ولهذا السبب تم إعلان نظام الطوارئ في المنطقة.



وفي مدينة يالطا، لقي شخص حتفه وأصيب 11 بجروح، وغمرت المياه 13 فندقا، وتم إجلاء السائحين، وتضررت البنية التحتية للشواطئ.



الآن يتم إعادة تأهيل المنطقة، وتمديد الكهرباء والمياه، وكذلك الغاز.



المصدر : سبوتنك

