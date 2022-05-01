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الأحد، 01-05-2022 02:48 م

نمل يستخدم اليرقات كـ"مسدس غراء" في أغرب ظواهر الطبيعة



الوكيل الاخباري - يعتبر العلماء أن النمل من أكثر المخلوقات تعاونا وتنظيما مثلها مثل النحل، حيث تعيش ضمن ما يشبه الممالك، أو المجموعات الضخمة، الأمر الذي يتطلب سلوكا منتظما ضمن المجموعة.

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وتتعدد أصناف النمل وتتنوع بشكل واسع، حيث يعيش أغلبها في حفر عميقة أو سطحية تحت الأرض، بينما يعيش البعض الآخر فوق الأرض من خلال بناء عش يأوي المجموعة من الأخطار وبرد الشتاء.

 


وبحسب تقرير "BBC Earth"، توصل "النمل الحائك" في تايلاند إلى طريقة مذهلة لبناء عشه عن طريق تجميع الأوراق مع بعضها البعض، وتأسيس منزل صغير معلق في الهواء.

وأشار التقرير الذي حمل اسم (يستخدم النمل اليرقات كمسدس غراء)، إلى أن النمل استثمر اليرقات أيضا في عملية البناء كما يظهر في الفيديو، حيث تعمل اليرقات كـ"مسدس غراء".

وتظهر النملات في المشاهد، وهن يحملن اليرقات الصغيرات، إلى مكان "التشييد" ويبدأن باستغلال المادة اللزجة التي تنتجها هذه اليرقات بشكل طبيعي "حرير اليرقات"، حيث تمسك النملات العاملات اليرقات وتستخدمها بشكل مشابه لاستخدام "مسدس الغراء" الذي يستخدمه النجارون عند تثبيت الأخشاب أو الأثاث المنزلي، وتثوم بوضع نقاط تثبيث على طول الشباك التي تحيكها أيضا من حرير اليرقات.

وتعتبر هذه الحيلة من أساليب التطور الفريدة لهذه النملة والتي تميزها عن جميع أصنافها الأخرى، ويعيش هذا الصنف ضمن مستعمرات كبيرة للغاية وتتألف من أكثر من مائة عش تغطي العديد من الأشجار وتحتوي على أكثر من نصف مليون شاغل.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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