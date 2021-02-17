الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 12:33 م

إصابة 6 آخرين

إربد : وفاة إثر حادث تصادم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد  مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين على طريق ال١٠٠ باتجاه عجلون ، نتج عنه وفاة شخص وإصابة ستة آخرين برضوض وجروح في مختلف انحاء الجسم ، وفق مصدر أمني .

ولفت المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " ، الأربعاء ، أن  فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي واخلاء الوفاة إلى مستشفى الامير راشد العسكري وحالة المصابين العامة متوسطة .

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