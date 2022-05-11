الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 04:47 م

تونس.. وفاة 3 مهاجرين بعد غرق مركبهم

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الوكيل الاخباري- انتشل خفر السواحل التونسي، جثث 3 مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، وأنقذ نحو 250 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة، وفق ما أفاد مسؤول أمني تونسي الأربعاء.

وقال المقدم علي العياري لـ“رويترز“، إن ”خفر السواحل أنقذ 240 مهاجرا أفريقيا وثمانية تونسيين في 10 رحلات هجرة غير شرعية، كما انتشل جثث ثلاثة أفارقة غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس“.

ولقي 67 مهاجرا غير شرعي مصرعهم، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، بعد غرق أربعة قوارب قبالة سواحل مدينة صفاقس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

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