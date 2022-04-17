جريمة هزت شمال لبنان.. قتل شقيقه المقعد بطريقة بشعة

الوكيل الإخباري - هزت جريمة بشعة شمالي لبنان صباح يوم السبت، حيث قتل رجل مقعد عمره 60 عاما على يد شقيقه الأصغر، بإطلاق النار عليه من سلاح حربي.

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وقال أحد أقارب القتيل إن ما حصل ليلة الجمعة بين أبناء الشقيقين تطور صباح السبت إلى شجار وإطلاق نار، أدى إلى مقتل حسين محمد الحاج برصاص شقيقه صلاح (45 عاما).



وأضاف المصدر: "القتيل مريض منذ سنوات وغير قادر على تحريك أطرافه بسبب مرض في شرايين الدماغ، ونستغرب الطريقة التي قتل بها على يد شقيقه الأصغر.

استفاقت المنطقة والعائلة في هذا اليوم الرمضاني على جريمة مستنكرة ومستغربة في آن معا".

وقال شهود عيان في المنطقة إن والدة الجاني والمجني عليه لا زالت على قيد الحياة، وهي مفجوعة بما حدث بين ولديها، وإن قوات الأمن حضرت إلى المكان لكنها لم تعثر على القاتل الذي فر مع أبنائه إلى جهة مجهولة، بعد أن كان يقطن المبنى نفسه مع عائلته وشقيقه المغدور.





البيان