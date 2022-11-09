الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على الجامعة الاردنية بعد وفاة الدكتور أسامة الربابعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الحبس 3 سنوات لـ6 أشخاص أدينوا بغسيل الأموال

نقابة المجوهرات تعلن عن تسعيرة ثانية في المملكة خلال ساعتين

سيدة عربية تجري عملية شفط دهون في عمّان فتدخل العناية الحثيثة

إطلاق منصة لاستقبال طلبات الاستفادة من صندوق دعم الصناعة

الخدمات العامة: العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات عمالية تصل إلى الاتجار بالبشر

توقعات بإنتاج 15 ألف طن من زيت الزيتون في جرش

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء

إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى نيجيريا

الأربعاء، 09-11-2022 11:00 ص

ذبح والدته بسكين.. تفاصيل جريمة في تونس

636930003836464165


الوكيل الإخباري - في جريمة هزت المجتمع التونسي، أقدم شاب، مساء أمس الاثنين، على ذبح والدته بسكين في منطقة العوينة ضواحي العاصمة تونس، في واقعة تلقي الضوء على ارتفاع العنف الأسري في البلاد.

اضافة اعلان

 

وأفادت الأبحاث الأولية أن المشتبه به يعاني منذ فترة من بعض الاضطرابات النفسية، ما أدى إلى توتر علاقته ودخوله في خلافات مع بعض أفراد عائلته، ومن بينهم والدته، عمد على إثرها إلى ذبحها من الوريد إلى الوريد بواسطة سكين لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى وفاتها في عين المكان.

 

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم بعد ساعات من فراره، كما أذت النيابة العامة بالاحتفاظ به على ذمّة التحقيق لمواصلة الأبحاث.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أداة الجريمة التي استخدمها الجاني، وهي عبارة عن سكيّن من الحجم الكبير، إضافة إلى بقايا دماء سالت من الضحيّة.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
354769Image1-1180x677_d

مقتل امرأة حامل طعنا في الدنمارك ونجاة طفلها

6PiZ8VApgYPROhZ33TNdHQkjsSsUAD552eBuCH7C

شاب ينهي حياته بمادة سامة لسبب غريب في مصر

2021_6_18_18_6_35_425

نهاية مأساوية لشابة أثناء تنفيذ قفزة في كولومبيا لهذا السبب- صور

638033687312278391

انهيار مبنى تجاري إثر حريق ضخم في العراق -فيديو

images

انتحار سيدة آسيوية شنقا في مصر

2018-07-12T235652Z_2053129148_RC169925F120_RTRMADP_3_EGYPT-BLAST

مصر..طالب يهشم رأس زميله بسبب اللعب في الشارع