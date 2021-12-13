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الإثنين، 13-12-2021 09:26 ص

زوجة تنهي حياة زوجها بسبب وجبة عشاء في مصر

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الوكيل الإخباري - تحقق النيابة العامة المصرية في محافظة الدقهلية، بمصر في طعن زوجة لزوجها بسكين بسبب خلافات مالية بينهما، بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إن مباحث مركز الستاموني ألقت القبض على الزوجة التي تدعى فاطمة (22 عاما) وأمرت بتشريح جثة الزوج المطعون، الذي يدعى عبد الخالق هشام (25 عاما) لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.

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واعترفت الزوجة أمام نيابة مركز بلقاس بطعن زوجها بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سكين المطبخ بسبب الخلاف مع زوجها على "مصاريف البيت"، وأكدت أنهما متزوجان منذ 3 شهور فقط، إلا أن الخلافات كانت مستمرة بينهما بسبب المشاكل المالية.

 

وأكدت أسرته أنه متزوج منذ يوم 24 يونيو الماضي ويقيم في شقة بمنزل العائلة وأنهم فوجئوا بزوجته تخرج مسرعة من المنزل، وعند صعودهم للاطمئنان عليه، وجدوه على الأرض غارقا في الدماء، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى فور وصوله واتهموا زوجته بقتله في مصر .

 

وقالت الزوجة أمام سلطات التحقيق المصرية إن زوجها عاد من عمله كسائق "ميكروباص" وطلب طعام العشاء فقالت له إنها لم تجهز أي شىء لأنه خرج من الصباح ولم يترك لها ""مصروفا" فتشاجرا وتطورت المشاجرة لقيامه بالتعدي عليها بالضرب، فجرت إلى المطبخ وجرى وراءها لضربها مرة ثانية، فاستلت سكينا من المطبخ وطعنته بها وتركته وفرت هاربة، مضيفة أنها لم تقصد قتله ولكنها كانت تدافع عن نفسها وتبعده عنها، وفقاً لصحيفة المصري اليوم.

 

وقالت والدة الضحية: "ذهبت إلى منزلهما، وخرج وهو مطعون في بطنه. وضع يده على بطنه ووجد دما، وقال لي لقد قتلتني".



 

المصدر - البيان 

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