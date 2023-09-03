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الأحد، 03-09-2023 10:34 ص

شاهد مقتل شخص بعدة طلقات نارية على يد مجهول بـ تركيا

الافلا


الوكيل الإخباري - شهدت مدينة أضنة بتركيا حادث مأساوي، حيث قُتل شخص بعدة طلقات نارية بالمدينة.

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وظهر شخص وهو يقف بجوار سيدة وأطفال، وأثناء حديثه في الهاتف تفاجأ بطلقات نارية موجه إليه من شخص مجهول.

وانتشر مقطع الفيديو اثناء قتل الشخص بعدة طلقات نارية بشكل كبير، مما أثار استياء الكثير.


وعلق البعض على الفيديو بأن الوضع الأمني أصبح أكثر سوءاً في تركيا وعمليات الاغتيال والقتل تحصل شبه يومي.

 

 

 

صدى 

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