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الإثنين، 25-10-2021 02:58 م

ضبط صاحب محل عطارة بحوزته كمية من مستحضرات التجميل الفاسدة بمصر

إلقاء القبض-(تعبيرية)


الوكيل الإخباري-تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدون ترخيص في الجمالية، وحرر محضر بالواقعة.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسؤول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على (1,200 طن مستحضرات تجميل -400 كيلو جرام دقيق-  200 كيلو جرام "فلفل أسود، كركم" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات  بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اليوم السابع

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