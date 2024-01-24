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الأربعاء، 24-01-2024 10:16 ص

عملية بيع وشراء تكشف جريمة مخيفة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الأميركية أن "البقايا البشرية التي تم اكتشافها في منزل تم بيعه مؤخرًا في كولورادو تتكوّن من رأس ويدين" .

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وقال مكتب عمدة مقاطعة ميسا في بيان صحفي، إنه تم استدعاء النواب في 12 كانون الثاني إلى المبنى رقم 2900 بشارع بينيون في منطقة غراند جانكشن بسبب حادث مشبوه.

ووفقًا للسلطات الأميركية، تم تنظيف العقار الذي تم شراؤه حديثًا عندما تم اكتشاف "بقايا بشرية محتملة". 

وقدم مكتب عمدة بيانًا محدثًا للناس فيما يتعلق بالقضية، والتي يتم تصنيفها الآن على أنها جريمة قتل .

وقال المكتب في بيانه: "تم تشريح الجثة من قبل مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ميسا وأكد أن الرفات البشرية التي تم العثور عليها في العنوان بشارع بينيون بـ 12 كانون الثاني 2024، هي رأس بشري وأيدي بشرية".

وقال أحد الجيران، إن السكان السابقين للمنزل خرجوا منه في الصباح، ووصل الملاك الجدد في وقت لاحق لتنظيف المكان .

"اتضح أن أصحاب المنزل الجدد نشروا على الإنترنت أنهم كانوا يتطلعون لبيع مجموعة من القمامة التي خلفوها وراءهم، والخردة المعدنية والأشياء التي يمكن للناس إعادة استخدامها، "وكان هناك ثلاجة عميقة تم تركها في الخارج ".

وأضاف تروستر أن الأشخاص الذين حضروا لأخذ الثلاجة قاموا بزيارة منزلي وسألوا عما إذا كان بإمكانهم استخدام الحمام.

وتابع: "لقد سمحت لهم بالدخول وقلت بحذر: ماذا يحدث؟"، واستمروا في إخباري أنهم فتحوا الثلاجة لتفريغها حتى يتمكنوا من نقلها، وقالوا إن رأسًا سقط منها... رأس إنسان!" .

 

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