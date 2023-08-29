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الثلاثاء، 29-08-2023 06:37 ص

فيديو - لحظة حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت

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الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوثق حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع فجر الخميس، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة. كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.


وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

كما ذكرت أنه تم الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 أيام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

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