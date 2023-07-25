مأساة طفل هزت العراق .. قتل بالطعن والصعق والملح

الوكيل الاخباري - بعد تعذيب شديد، فاضت روح طفل عراقي يبلغ من العمر 7 أعوام، في جريمة ارتكبتها زوجة أبيه وفق عائلته. وبعد ظهور التفاصيل المروعة للجريمة اجتاحت موجة غضب واسعة الرأي العام في البلاد.

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تفاصيل الجريمة

كشف ذوو الطفل المغدور لوسائل الإعلام ، أن موسى فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده.



كان جسد الطفل مليئا بالكدمات والطعنات العميقة بالسكاكين والصعق بالكهرباء.



ذكروا أن زوجة أبيه أجبرته على تناول كيلوغرام من الملح مع تعنيفه وضربه، مما أدى إلى وفاته.



أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد في بيان مقتضب، الإثنين، إلقاء القبض على من قالت إنها قاتلة الطفل.



قالت المديرية: "قاتلة الطفل موسى ولاء في منطقة الخطيب خلف قضبان مكافحة الإجرام".

سكاي نيوز