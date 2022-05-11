الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 03:17 م

مصر.. الإعدام لشقيقين وسجن سيدة 15 عاما بسبب جريمة بشعة

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الوكيل الاخباري- قضت محكمة مصرية بالسجن 15 عاما لسيدة والإعدام لشقيقين بتهمة قتل عامل بطلق ناري بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

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ترجع أحداث القضية إلى يوم 26 ديسمبر من عام 2020، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة أحمد محمد أحمد أبوزيد، بها إصابات بطلق ناري في الرأس، داخل إحدى العمارات السكنية بمركز نجع حمادي.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين في الواقعة " دينا.ع.ص، 20 عامًا، ومحمد.ع.م، وشقيقه هيثم.ع.م، قاموا بقتله بعد مشاجرة نشبت بين المتهمة وبين المجني عليه بسبب خلافات على المواد المخدرة فقامت بالاتصال بالمتهمين الآخرين فحضرا وحاولا اصطحابه معهما بالقوة ولكن المجني عليه رفض فقاموا بقتله.

تم ضبط المتهمين الثلاثة ومعاقبتهم بالسجن 15 عاما للمتهمة والإعدام للشقيقين في القضية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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