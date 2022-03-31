مصر.. السجن 15 سنة لسيدة قتلت زوجها بطريقة فاجعة

الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في مصر بمعاقبة ربة منزل بالسجن 15 عاما، لاتهامها بقتل زوجها بطريقة فاجعة.



صدر الحكم، برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين طارق خميس، وأحمد البطران وهاني صبري.

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تعود الواقعة وفقا لموقع القاهرة 24 لشهر مايو من العام الماضي، عندما عثر الأهالي في أحد شوارع إمبابة على بطانية، بداخلها جثة، ولم يتمكنوا من معرفة هوية صاحبها؛ كونها مقطوعة الرأس، لذا أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة، وتلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص في أحد شوارع الدائرة، مقطوعة الرأس.

وبعمل التحريات الأولية، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، تبين أن الزوجة هي من قامت بقتل زوجها، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجدها، وألقت القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.





وأقرت المتهمة خلال التحقيقات، أنها ارتكبت الجريمة، بسبب سوء معاملة زوجها لها، وأنها سئمت من العيشة معه لعدة سنوات، بسبب تلك المعاملة السيئة.

وأشارت المتهمة، إلى أنها نفذت جريمتها ليلًا مستغلة نوم أطفالها، فأخذت سكينًا وقامت بنحر زوجها كالشاة وهو نائم، إلى أن فصلت رأسه عن جسده، وقررت أن تلقي الرأس في أحد مقالب القمامة، ثم وضعت الجثة داخل بطانتين ومرتبة ووضعتها أمام إحدى الورش المغلقة في منطقة إمبابة.

البيان