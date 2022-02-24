مصر..طبيب يقتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة غادرة

الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة أقدم طبيب مصري على قتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة غادرة وسط ذهول الجميع.

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وسيطرت حالة من الحزن على قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة، بعد مقتل الطبيبة "ياسمين حسن يوسف" 26 سنة، على يد زوجها "محمود" 29 سنة، طبيب الأسنان.



وعقب زواج "ياسمين" و"محمد" بأشهر نشبت خلافات بينهما، وازدادت مع إنجاب الزوجة، حيث أنجبت ثلاثة أطفال" وكان الأهالي من العائلتين يتدخلون لحل المشاكل رغم أن زواجهما كان عن حب شديد.



وقبل تنفيذ الجريمة مباشرة نشب خلاف بين الطرفين، استشاط على إثره المتهم، وقام بالتعدي على زوجته، حينها أرسلت الطبيبة المقتولة رسالة عبر تطبيق "واتس أب" إلى أحد أقاربها، إلا أن هذه الرسالة تم مسحها من تلفونها، بل أن الموبايل تم تحطيمه.

ويبدو أن الضحية كانت ترسل رسائل استغاثة، خاصة أنها طلبت والدتها قبل الحادث بحوالي 3 ساعات تشتكي معاملة زوجها، إلا أن الأم طلبت منها الانتظار إلى الصباح، ولكن زوجها نفذ جريمته بعد الفجر.





المتهم أنهى حياة زوجته بـ 11 طعنة غادرة في مناطق متفرقة من جسدها أمام أطفالها الثلاثة، وترك زوجته غارقة في دمائها وفر هاربًا.



أسرة المجني عليها بدورها أكدت أن والدة الطبيب المتهم مسحت الدماء، وبعدها طلبت الإسعاف التي نقلت المجني عليها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

وتمكن فريق العمل بقطاع الأمن العام، من ضبط الطبيب الهارب والمتهم بقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة - بمكان هروبه بمدينة الإسكندرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.





البيان

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