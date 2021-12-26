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الأحد، 26-12-2021 10:43 ص

مقتل مصري ودفنه داخل شقة في جريمة غامضة بإيطاليا - صورة

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الوكيل الإخباري - عثرت السلطات الإيطالية على جثة مواطن مصري مدفونة داخل شقة في أحد أحياء العاصمة روما.

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فقد أوضحت السلطات أن الجثة مقيدة القدمين واليدين، وبها آثار خنق وتعرضت للقتل قبل أيام، وفقا لموقع العربية نت.

وكشف اثنان من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا أن المواطن المصري القتيل يدعى جلال محمد عماد أبو المعتوه من مواليد العام 1973 بمحافظة الغربية شمال القاهرة، ويقيم مع شقيقه واثنين آخرين في شقة في شارع جورج موراندي في ضاحية تور سابينزا بروما.

كما أضافا أن المواطن المصري اختفى منذ 12 ديسمبر الجاري، حتى عثرت السلطات على جثته داخل شقة بالقرب من الشقة التي كان يقيم فيها.

الى ذلك، كشفت التحريات أن القتيل تعرض للخنق قبل وفاته، لكن السلطات طلبت تشريح جثته لبيان سبب الوفاة في ايطاليا.


وقال شاب آخر من أبناء الجالية، إن القتيل كان يتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة، ولا توجد عداوات بينه وبين أحد، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه 3 أبناء، وتقيم زوجته وأبناؤه في مصر.


وكانت السلطات الإيطالية قد عثرت أيضا في سبتمبر الماضي، على جثة شاب مصري يدعى إسلام عيد الطباخ 30 عاماً وينحدر من مدينة تلا في محافظة المنوفية، أمام مزرعة قرب مدينة لوديوقد، فيما طلبت القاهرة تحقيقاً رسمياً، مشيرة إلى وجود شبهة جنائية.


كذلك، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، بمتابعة عودة جثمان الشاب ومتابعة كذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.


 

المصدر - البيان 

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