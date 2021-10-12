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الثلاثاء، 12-10-2021 01:24 م

مقتل 3 مهاجرين بينهم جزائريان صدمهم قطار في جنوب فرنسا

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الوكيل الإخباري - قالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممددين على القضبان.

وذكرت المتحدثة أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو. وأضافت أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة وذكرت أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

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واثنان من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.


وقال إينيكو الدانا دوات رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين.

 

المصدر -البيان 

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