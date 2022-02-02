وفاة شخص بسبب مدفأة كاز في عمان

الوكيل الاخباري - توفي مواطن، اليوم الاربعاء، إثر تعرضه لحالة اختناق بسبب استنشاقه لمادة الكاز التي تسربت من المدفأة في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان.

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وقال مندوب الدفاع المدني، إن الحوادث الناتجة عن الإستخدام الخاطئ للمدافئ بمختلف أنواعها تسجل إصابات بشكل يومي.

وبيّن أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ 1508 حالة مرضية والاستجابة الفورية لـ 73 حالة انقاذ و42 حالة اطفاء خلال ال 24 ساعة الماضية.