وفاة و20 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال مندوب قسم التثقيف والتوجيه الوقائي في مديرية الدفاع المدني، الملازم عبد الله السعودي، إنه نتج عن حوادث المدافئ خلال 24 ساعة الماضية وفاة شاب ثلاثيني في محافظة البلقاء، وإصابة 20 آخرين بحوادث منفصلة.

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وأضاف السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، أنه تم التعامل مع حريق في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان نتج عنه 3 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة.



وحول المجموع الكلي للحوادث خلال 24 ساعة، أشار إلى أنه تم التعامل مع 1561 حالة اسعافية و113 حادث انقاذ و28 حادث إطفاء.



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