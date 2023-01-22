الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 02:16 م

10 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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الوكيل الإخباري-قتل 10 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك، قرب موقع احتفالات بالسنة الصينية الجديدة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ونقلت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" المحلية عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار أسفر عن وقوع عدة ضحايا في مدينة مونتيري بارك، قرب لوس انجلوس، مساء السبت.


وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (06:00 تغ) قرب موقع احتفالات السنة الصينية الجديدة.


وأوضحت أن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا السبت لبدء احتفالات تستمر ليومين، وهي أحد أكبر احتفالات السنة القمرية الجديدة في المنطقة.
بدوره، ذكر موقع RMG News الإخباري الأمريكي أن الحادث أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.


ولم يتضح على الفور ما إذا ألقت الشرطة القبض على الجاني وما دوافع الجريمة.

 

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