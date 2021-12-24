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الجمعة، 24-12-2021 02:24 م

أسترازينيكا تؤكد أن جرعة ثالثة من لقاحها فعّالة ضد أوميكرون

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الوكيل الاخباري - أكدت مجموعة أسترازينيكا، أن جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا "تزيد بشكل كبير" من نسبة الأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون.

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وذكرت المجموعة الانكليزية/ السويدية في بيان أن "نسبة الأجسام المضادة المحيّدة لمتحور أوميكرون بعد جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لكوفيد "كانت مشابهة عموماً للنسب التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحورة دلتا".


وأوضحت أسترازينيكا، أن "المستويات التي لوحظت بعد جرعة ثالثة كانت أعلى من الأجسام المضادة التي كانت لدى الأفراد الذين أصيبوا وتعافوا بشكل طبيعي من متحورات أخرى لكورونا".

بترا

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