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الأربعاء، 08-06-2022 03:14 م

أسترازينيكا: عقار إيفوشيلد يقي من الأعراض الخطيرة لكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية في نتائج أكثر تفصيلاً اليوم الأربعاء أن عقار إيفوشيلد، وهو مزيج من الأجسام المضادة، مفيد بشكل كبير في منع تدهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أدى العلاج في وقت مبكر من العدوى إلى نتائج أفضل.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الشركة القول إن تحليل حالة المشاركين في التجارب الذين تلقوا العلاج في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، قلل إيفوشيلد خطر الإصابة بأعراض خطيرة لكورونا أو الوفاة بسبب الإصابة بنسبة 88% مقارنة بمن تلقوا العلاج الوهمي.

وتظهر البيانات المنشورة في مجلة ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسن جورنال بناء على نتائج تم التوصل إليها في أكتوبر (تشرين الأول) أن العقار قلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو الوفاة إلى النصف مقارنة مع العلاج الوهمي بالنسبة للمشاركين الذين تلقوه بعد ظهور الأعراض بأسبوع أو أقل.

وتقول أسترازينيكا إن طلبات الحصول على الموافقات التنظيمية تتقدم في كل من مساري الوقاية والعلاج على مستوى العالم بالنسبة للعقار.

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