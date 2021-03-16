الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 08:35 ص

بزيادة 20 بالمئة

ألمانيا.. إصابات كورونا تتضاعف مجدّدا

نتا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، اليوم الثلاثاء، أن إصابات فيروس كورونا في البلاد، تتضاعف بشكل كبير مرة جديدة، وأن البلاد على عتبة الموجة الثالثة من تفشي الوباء.

وقال ديرك بروكمان عالم الأوبئة، والخبير في معهد روبرت كوخ، إن إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تنتشر مرة أخرى بشكل كبير، بزيادة 20 بالمئة في الأسبوع الماضي.
وقال بروكمان "نحن بالضبط على جانب الموجة الثالثة. لم يعد من الممكن الخلاف في ذلك. وفي هذه المرحلة خففنا القيود وهذا يسرع النمو للإصابات". 

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المصدر: روسيا اليوم 

 

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