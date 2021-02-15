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الإثنين، 15-02-2021 04:06 م

فرنسا تدعو للتشاور مع ألمانيا لتجنب إغلاق الحدود بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - دعا وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الاثنين، للتشاور مع ألمانيا لتجنب إغلاق الحدود بين البلدين في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال بون في تصريحات لاذاعة "فرانس انفو" إن باريس لا تريد أن تغلق حدودها بالكامل مع ألمانيا.


وأضاف أن الحكومة الألمانية ألمحت إلى إغلاق الحدود مع فرنسا في الأيام المقبلة بعد إغلاقها جزئيا مع التشيك والنمسا لاحتواء انتشار النسخ المتحورة من الفيروس.


وبين أن هذا القرار يأتي بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية التي تتفشى فيها النسخة المتحورة.


وسجلت فرنسا أمس الأحد 16546 إصابة جديدة و167 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.


--(بترا)

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