ألمانيا:50 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا.

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وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بعد أن كانت سجلت يوم أمس 39676 إصابة.



وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد "روبرت كوخ" بأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد، ارتفع إلى 4894250 إصابة، بعد تسجيل 50196 إصابة جديدة.



وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة نتيجة الإصابة بالفيروس، ارتفعت إلى 97198، بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.



وتعتزم الحكومة المؤقتة الحالية في ألمانيا، التي ستشكل الحكومة المقبلة، إدخال تشريع هذا الأسبوع من شأنه أن يسمح بالإعلان عن انتهاء "الوضع الجائحي على النطاق الوطني" منذ مارس 2020 بنهاية هذا الشهر وتضع إطارا قانونيا جديدا لإنشاء إجراء فيروس كورونا.

روسيا اليوم