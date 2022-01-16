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الأحد، 16-01-2022 09:27 ص

أوميكرون يزيد معدلات دخول الرضع والأطفال للمستشفيات في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- تحت عنوان: "أكثر من أي وقت مضى".. أوميكرون يزيد معدلات دخول الرضع والأطفال للمستشفيات"، نشرت قناة "الحرة" تقريراً، نقلت فيه ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن متحور أوميكرون ساهم في رفع نسبة دخول الأطفال المصابين بكوفيد-19 إلى مستشفيات الولايات المتحدة، ولنقل المزيد من الأطفال الرضع إلى المستشفيات في بريطانيا.

وطوال فترة عامين من تفشي سلالات فيروس كورونا المستجد، كان الأطفال أقل عرضة بكثير من البالغين للإصابة بالأعراض الشديد من مرض كوفيد- 19، ويبدو أن أن هذا يبدو صحيحًا كذلك بالنسبة لمتحور أوميكرون.

ولكن أرقام الحالات المرتفعة للغاية تعني أن المزيد من الأطفال ينتهي بهم الأمر في المستشفى، مما يؤكد كيف أن المتحور الأقل خطورة لا يزال بإمكانه إحداث المزيد من الضرر عن طريق نشر العدوى بين المزيد من الناس.

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رجح علماء بريطانيون أن يكون ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى راجع سببه إلى متحور أوميكرون. ولكن رغم أن بعض اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية، لم يتم تسجيل وفيات بينهم.

وأفاد باحثون بأن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تسببت في ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى عن معدلات نقلهم بسبب السلالات السابقة من كوفيد- 19، إلا أن فترات الإقامة في المستشفى كانت قصيرة.
 
وذكر فريق البحث أن نسبة الرضع الذين لم يتموا عامهم الأول بلغت 42 بالمئة من إجمالي الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال موجة أوميكرون، مقارنة بـ 30 % بين ايار ومنتصف كانون الاول عندما كانت سلالة دلتا هي السائدة.

ورغم ذلك كانت اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية حيث لم يتم تسجيل وفيات بينهم، وكانت حاجتهم للأكسجين أقل ومعدل إدخالهم وحدات الرعاية المركزة أقل مقارنة بموجة دلتا.

المصدر: لبنان24

 




 

 


 

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