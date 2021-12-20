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الإثنين، 20-12-2021 10:35 ص

12 وفاة بأوميكرون في بريطانيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

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وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة "تايمز"، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.


وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".


وكانت بريطانيا أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.


وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.


هذا وتدرس الحكومة البريطانية حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون". وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن الحكومة "لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة"، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

 

روسيا اليوم

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