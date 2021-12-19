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الأحد، 19-12-2021 01:41 م

مصر.. وزارة الصحة تكشف تطورات حالة 3 مصابين بـأوميكرون

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الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الصحة المصرية عن تطورات الحالة الصحية للإصابات الثلاث بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

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وأوضح خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة المصرية، أن "الحالات الثلاث المصابة بمتحور أوميكرون، حالتهم مستقرة، وخضعت للبروتوكول العلاجي المحدث لفيروس كورونا"، لافتا إلى أن "هناك استجابة للبروتوكول العلاجي من قبل المصابين".


وطالب خالد عبد الغفار المصريين بالحرص على الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، لأنها "هي حائط الصد ضده ومتحوراته حتى الآن".

روسيا اليوم

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